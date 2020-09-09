مصدر أمني مصري ينفي مقتل 4 من قوات الأمن

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية إن مصدرا أمنيا نفى ما بثه أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من مشاركة تضمنت الإدعاء بوقف حملات الإزالة بمحافظتي بورسعيد والسويس، نتيجة اعتراض الأهالى للقوات والمعدات، ومقتل أربعة من قوات الأمن بمحافظة أسيوط، على يد صاحب عقار أثناء تنفيذ قرار الإزالة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه بتسخير إمكانات الدولة في مجال التكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة.
وذكرت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هدف هذه المنظومة هو إعداد قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل جميع المنشآت والمباني ومواقعها الجغرافية، وبحيث تتيح المنظومة مراقبة أي تغييرات معمارية أو إنشائية تطرأ على الأراضي أو المباني.
وأوضحت أن الهدف من ذلك كله هو تصويب وتنظيم آليات البناء العقاري في مصر، والحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي.
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