شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية تتساقط على منطقة المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمنطقة المدينة المنورة تضمنت نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية ، على محافظات العيص وبدر ووادي الفرع. وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة العاشرة مساء.

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