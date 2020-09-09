شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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