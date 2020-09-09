عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل ترفع الستار عن منتجاتها الجديدة منتصف سبتمبر.. ومذبحة لأسهم الشركة

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

الخليج 365

تكشف عملاق التكنولوجيا الأمريكي أبل عن منتجاتها الجديدة منتصف سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن تعلن أبل عن Apple Watch Series 6، وهو تحديث لجهاز iPad Air.



وأعلنت أبل Apple رسميا تنظيمها مؤتمرا عبر الإنترنت يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن منتجات جديدة خلال هذا الحدث.

هل تكشف أبل عن أجهزة آيفون

عادة تكشف شركة أبل النقاب عن أجهزة آيفون الجديدة خلال شهر سبتمبر/أيلول من مقرها الرئيسي في كوبرتينو، كاليفورنيا، ولكن هذا العام قد يحدث ذلك لاحقًا.

يتوقع أن تعلن أبل عن Apple Watch Series 6، وهو تحديث لجهاز iPad Air، بالإضافة إلى منتجات أخرى.

ولم تقدم أبل أي تفاصيل إضافية عن الحدث المنتظر منتصف هذا الشهر ولكنها ستقوم ببثه عبر الإنترنت، كما تفعل عادة.

من المتوقع أن تعلن أبل عن أربعة أجهزة آيفون جديدة هذا العام عبر طرح طرازان من آيفون 12 "عاديان" وطرازان آيفون 12 Pro بتصميمات جديدة تتضمن حواف أكثر حدة حول الزوايا.

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قد يتم الإعلان عن الهواتف الجديدة بعد أسابيع قليلة من الحدث التي تنظمه الشركة منتصف هذا الشهر.

وذكرت بلومبيرج في أبريل/نيسان أن طرازات iPhone 12 Pro ستحتوي على 3 كاميرات ومستشعر ثلاثي الأبعاد يساعد في تطبيقات الواقع المعزز.

وتم إطلاق هذا المستشعر لأول مرة في أحدث طرازات iPad Pro في وقت سابق من هذا العام.

ستدعم طرازات آيفون الجديدة شبكات الجيل الخامس 5G، وستصبح هذه الشبكات أكثر أهمية في السنوات القادمة وستطرحها AT&T وT-Mobile وVerizon على نطاق أوسع.

أسهم أبل في البورصة

انخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 3.66% اليوم الثلاثاء إلى 116.35 دولار وسط تراجع مستمر لأسهم التكنولوجيا.

وفي المجمل ارتفعت أسهم شركة أبل هذا العام وأصبحت أول شركة أميركية تتعدى قيمتها السوقية التريليوني دولار في 19 أغسطس/آب الماضي، وتبلغ قيمتها السوقية اليوم 1.98 تريليون دولار.

لكن سهم أبل تراجع بشكل حاد الأسبوع الماضي، وكان يوم الخميس الماضي هو أسوأ يوم له منذ 20 مارس/ آذار الماضي، عندما أغلق على انخفاض 8%.

وكان ذلك جزءًا من انخفاض أوسع لمؤشر S&P 500 التكنولوجي، الذي أغلق منخفضًا بنسبة 5.8% في نفس اليوم.