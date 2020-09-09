عقوبات أمريكية على وزيرين لبنانيين ساعدا «حزب الله»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات على وزير الأشغال اللبناني السابق يوسف فنيانوس، ووزير المال السابق علي حسن خليل، مشيرة إلى أنهما تورطا في عمليات فساد، وأكدت أنها ستعاقب كل سياسي لبناني يساعد «حزب الله». وقالت الوزارة إن الوزيرين السابقين مازالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة. وتعهدت بمحاسبة كل من يساعد «حزب الله» داخل الحكومة أو خارجها. وأوضحت أن 90 شخصية مقربة من «حزب الله» وضعت على قائمة العقوبات منذ 2017.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، توقيع العقوبات على الوزيرين خليل المنتمي لحركة أمل، والمقرب من نبيه بري رئيس البرلمان، وفنيانوس، المقرب من سليمان فرنجية. وقال: «اليوم نحاسب وزيرين لبنانيين سابقين قدما مساعدة ل«حزب الله»، وسنحاسب أي شخص يساعد «حزب الله» على تنفيذ أجندته الإرهابية».

(وكالات)