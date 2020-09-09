نوال الكعبي: اختبارات اللقاح لم تسـجل أعراضـاً جانبيـة خطـرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي



كشفت الدكتورة نوال الكعبي، رئيسة اللجنة السريرية لفيروس «كورونا»، عن أهم النتائج الحالية التي أظهرتها اختبارات المرحلة الثالثة من تجربة لقاح الفيروس، وتتمثل في عدم تسجيل أي أعراض جانبية خطرة تستدعي التدخل الفوري من الفريق الطبي المشرف على المتطوعين، ويعد بذلك آمناً تماماً بالرغم من حداثته، فيما تم إعطاء الجرعة الأولى من اللقاح للمشاركين الذين بلغ عدد هم مؤخراً 31 ألف متطوع.

وأوضحت أن الأعراض التي رصدت، أشبه بالأعراض التي تصيب الأشخاص عقب التطعيمات، من أهمها ألم في منطقة الحقن يستمر وقتاً قليلاً، كما يمكن أن يشعر الشخص بالتعب والإنهاك بعد التطعيم، أو ألم في العضلات، وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وأعراض في الجهاز الهضمي، كالإسهال.

وأكدت أن اللقاحين غير النشطين اللذين أعطيا للمتطوعين لتجارب لقاح كوفيد19، قد حققا نجاحا في المرحلتين الأولى والثانية من التجارب، من دون حدوث أضرار جانبية، حيث استطاع 100% من المتطوعين توليد أجسام مضادة، وأعطوا 9 لقاحات خلال المرحلة الحالية.