مناقشـة التوجهـات البيئيـة لـدول مجلـس التعـاون 2020

استضافت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، الاجتماع الافتراضي الثاني والعشرين لمجلس الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون، والذي عُقد برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي - وزير التغير المناخي والبيئة، وبحضور الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس.

واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال، من بينها اعتماد «التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020م: متطلبات الوضع البيئي الراهن»، وتقرير الأمانة العامة بشأن جهود الدول الأعضاء في مواجهة جائحة Covid-19.

كما ناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة ومخرجات اجتماعات اللجان المنبثقة من الاستراتيجية، واجتماعات فريق عمل الأوزون، وتنفيذ مشاريع اتفاقية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن الاجتماع الذي ينعقد في ظل ظروف صعبة واستثنائية، يفرض على دول المجلس المزيد من التنسيق والتعاون، داعياً إلى ضرورة الدفع باتجاه إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط التعافي الاقتصادية التي تنفذها دول المجلس وتحويلها إلى خطط خضراء لضمان نمو مستدام بعيد المدى.