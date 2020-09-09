وفد الهلال الأحمر الإماراتي يتفقد أحوال أسر الشهداء في المكلا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفقد وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أحوال أسر الشهداء في المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية، فيما واصلت العيادات المتنقلة التابعة للهيئة، تقديم الرعاية الطبية المجانية في المناطق النائية بالمحافظة.

فقد زار وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عدداً من أسر الشهداء بمديرية المكلا في محافظة حضرموت، تجسيداً لروح الأخوة والتضامن والوقوف مع أسر الشهداء والمساهمة في تخفيف العبء الملقى على عاتقهم.

وقدم الوفد خلال الزيارة، مساعدات إنسانية شملت السلال الغذائية والحقائب المدرسية وهدايا متنوعة.

وأكد حميد راشد الشامسي، رئيس المساعدات الإنسانية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم اللازم لأسر الشهداء.

وأعرب أهالي الشهداء بمديرية المكلا بمحافظة حضرموت، عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية التي تأتي استمراراً لنهج الإمارات الإنساني في توفير الدعم اللازم.

من جهة أخرى، تواصل العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم الرعاية الطبية المجانية لسكان مختلف المناطق النائية بمحافظة حضرموت.

واستقبلت العيادات الطبية المتنقلة خلال تواجدها في منطقتي العيون وعبدالله غريب بمديرية غيل باوزير، 280 حالة مرضية من مختلف الفئات العمرية؛ حيث جرت معاينة مختلف الحالات المرضية وإعطاء العلاجات والأدوية المجانية اللازمة، فضلاً عن الأمراض المنتشرة في أوساط الأهالي ومنها علاج أمراض الحميات والالتهابات والسعال والإنفلونزا والجروح والحروق.

من جهتهم أعرب السكان عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لوقفتها الأخوية إلى جانبهم، مشيدين بجهود الهلال الأحمر الإماراتي وتنفيذ هذا المشروع الحيوي في مناطقهم.

ويأتي مشروع «العيادات المتنقلة» لتخفيف معاناة السكان في المناطق النائية التي لا تتوفر فيها المراكز الطبية أو الكادر الطبي، وتستمر في تقديم خدماتها بين مناطق ومديريات محافظة حضرموت على مدار العام الجاري 2020م. (وام)