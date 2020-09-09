إيطاليا تنضم للدول الأوروبية الداعـيـة إلـى التغييـر فـي لبنـان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

انضمت إيطاليا، أمس الثلاثاء، إلى الدعوات الأوروبية المطالبة بالتغيير في لبنان، وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي: إنه حان الوقت لأن يعيد لبنان بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته، معرباً عن أمله بتأليف حكومة تحقق الإعمار والبرنامج الإصلاحي، وفيما تواصلت مشاروات التأليف الحكومي وسط توقع بأن يعرض رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب على الرئيس ميشال عون تصوراً أولياً فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين لبنانيين على خلفية علاقتهم بحزب الله، كما تواصلت التحقيقات التي يجريها القضاء اللبناني في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وقال كونتي بعد محادثات مع الرئيس عون «حان الوقت للنظر إلى الأمام وبناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات كما كتابة صفحة جديدة من تاريخ لبنان»حكومة للاعمار:

وأكد أن إيطاليا تحترم سيادة الشعب اللبناني، وستبقى بقربه وتأمل بتأليف حكومة جديدة؛ لتحقيق الإعمار مع برنامج إصلاحي يشمل المطالب المحقة للمواطنين. وأضاف: إن إيطاليا والاتحاد الأوروبي على استعداد للمساعدة. ومن جانبها، دعت ​منظمة العفو الدولية​ إلى إجراء ​تحقيق​ دولي؛ لكشف الحقائق بشأن الانفجار الكبير الذي هز العاصمة ​بيروت​ في الرابع من أغسطس/آب الماضي، مشيرة في بيان إلى أنه بعد مرور شهر على الانفجار المميت، أصبح من الواضح أن الإجراءات والتحقيقات التي اتخذتها السلطات اللبنانية للنظر في الأحداث المأساوية التي وقعت ليست مستقلة أو محايدة. وعلى صعيد التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، استمع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، أمس الثلاثاء، إلى إفادة أربعة شهود، ويستمع اليوم الأربعاء إلى شاهدين اثنين؛ هما مسؤولان في المرفأ. ومن المقرر أن يستمع المحقق العدلي غداً الخميس إلى إفادة وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا كشاهدين، كما يستمع يوم الاثنين المقبل إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

مشاورات الفرقاء:



من جهة أخرى، واصل أديب مشاورات تأليف الحكومة، وقال بعد لقائه ​عون​ عصر أمس الثلاثاء ​بشأن المستجدات الحكومية، إننا «في مرحلة التشاور مع الرئيس، وإن شالله خير». وكانت مصادر مواكبة ذكرت أنه سيطلع عون على مسودة حكومية أولية من 14 وزيراً من أهل الاختصاص وغير حزبيين على أن يتم إلغاء وزارات مثل المهجرين والشباب والرياضة والإعلام وزارات أخرى وسط توقعات بنضوج الطبخة الحكومية خلال الأيام القليلة المقبلة طالما أن جميع القوى السياسية المعنية تعمل على التسهيل ولا تتمسك بشروطها، خاصة وأن أديب حدد لنفسه مهلة 15 يوماً لإنجاز التشكيلة وفقاً للمبادرة الفرنسية وللوعد الذي أعطي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الخصوص.

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عقوبات امريكية:



من جانب اخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، توقيع عقوبات على الوزيرين اللبنانيين على حسن خليل، وزير المالية المنتمى لحركة أمل الشيعية والمقرب من نبيه برى رئيس البرلمان اللبنانى، ويوسف فنيانوس، المقرب من سليمان فرنجية.

وقال بومبيو: «اليوم نحاسب وزيرين لبنانيين سابقين قدما مساعدة لحزب الله، وسنحاسب أى شخص يساعد حزب الله على تنفيذ أجندته الإرهابية».



هدوء بعد اشتباكات:



إلى ذلك، عادت الحياة إلى طبيعتها في منطقة طريق الجديدة في بيروت بعد اشتباكات ليل أمس الأول بين أنصاررئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري وشقيقه بهاء ما أدى الى سقوط قتيل وعدد من الجرحى بعد تدخل الجيش اللبناني وسيطرته على الوضع هناك. وبينما حذر المفتي اللبناني عبد اللطيف دريان من انزلاق البلاد إلى دوامة العنف، ودعا اللبنانيين إلى «الوعي والحكمة وعدم الانجرار وراء الفتن