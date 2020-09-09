فرنسا تؤكد قدرتها على تفادي مـوجــة ثانيـة مـن فيـروس «كــورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أمس الثلاثاء، إن وضع مرض «كوفيد- 19» في فرنسا «مقلق»؛ حيث حالات الإصابة اليومية قياسية، لكن حدوث موجة ثانية من العدوى «أمر يمكن تجنبه».

وصرح الوزير لإذاعة فرانس إنتر، بأن «معدل تكاثر الفيروس 1.2 وهو ما يقل عن مستوى بين 3.2 و3.4 شهدته فرنسا في الربيع. هذا يعني أن الفيروس ينتشر بسرعة أقل، لكنه يتفشى، وهو أمر مقلق».

وفي بريطانيا، أبلغت عشرات المدارس في إنجلترا وويلز، عن تفشي فيروس كورونا بين الطلاب والكادر التعليمي، مما دفع بعضها إلى إغلاق أبوابها، بينما أرسل البعض الآخر الموظفين والتلاميذ إلى بيوتهم لعزل أنفسهم. ووفقاً لصحيفة «الجارديان»، فإنه في مدينة ليفربول، يقوم نحو 200 تلميذ و21 موظفاً بعزل أنفسهم، بعد ظهور حالات إيجابية في خمس مدارس في المدينة، وفي مقاطعة سوفولك، ثبتت إصابة 5 معلمين، ما أدى إلى إغلاق مدرسة، وفي ميدلاندز، كان اختبار أحد المعلمين إيجابياً في مدرسة زارها رئيس الوزراء قبل أقل من أسبوعين.

وفي مناطق مثل برادفورد وليدز ولانكشاير ومانشستر ونوتنغهام وليستر، توجد مجموعة من التلاميذ والموظفين الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، مما دفع المدارس إلى مطالبة بعض التلاميذ بالعزل الذاتي.

وقال الاتحاد الوطني للتعليم: «إنه على الرغم من أن الاضطراب الناجم عن اضطرار التلاميذ والموظفين إلى عزل أنفسهم كان حتمياً، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التخطيط من قبل المدارس للتعامل مع تفشي المرض».

من جهة أخرى، سجلت الهند أعلى عدد وفيات في يوم واحد منذ أكثر من شهر على الرغم من تراجع حالات الإصابة الجديدة. وقالت وزارة الصحة إن 1133 توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى مستوى منذ يوليو.

يجئ ذلك في وقت أظهرت أحدث الإحصاءات، أن أكثر من 27.42 مليون شخص أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم، بينما وصل عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى 892454 حالة. (وكالات)