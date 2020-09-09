غرفة عمليات لمتابعة الدعم العربي للسودان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم، القاهرة: ”الخليج 365”



قررت جامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع طارئ عقدته عن بعد لمؤسسات العمل العربي المشترك، لدعم السودان في مواجهة الأضرار والخسائر من جرّاء كارثة الفيضان والسيول غير المسبوقة، إنشاء غرفة عمليات بالجامعة العربية لمتابعة تطورات الأوضاع في السودان وتنسيق الغوث العربي المقدم إلى الخرطوم،فيما أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في السودان، بدء الانخفاض التدريجي لمناسيب النيل في بعض الأحباس، ونفت ما أشيع عن تشققات في خزان جبل أولياء تهدد بانهياره.وأعلن الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، السفير كمال حسن علي،عن

إرسال طائرة باسم الجامعة الدول العربية، الثلاثاء المقبل، تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة، على أن يتم خلال تواجد وفد عربي مصاحب لتلك المساعدات الإعلان عن حجم الدعم المالي المباشر للسودان.

من جهة أخرى، أشارت لجنة الفيضانات الى أن محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية والسودان أظهرت أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 4- 6سبتمبر، كانت 13 و5 و6 ملم على التوالي مما يؤدي الى انخفاض في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الإثيوبية اليوم «الأربعاء» ليكون في حدود 700 مليون متر مكعب.

وتوقعت لجنة الفيضانات ان تشهد المناسيب اليوم استقراراً في كل القطاعات بدءاً من سنار مروراً بالخرطوم وعطبرة وسد مروي، الدبة ودنقلا.

الري تنفي

الى ذلك، نفت وزارة الري والموارد المائية ما أشيع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أن خزان جبل أولياء مهدد بالانهيار لوجود تشققات فيه، وأكدت أن الشائعة عارية من الصحة.

في الأثناء، أطلقت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف نداءً عاجلاً للمنظمات الدولية بجنيف تدعو لتقديم العون والدعم لجهود الحكومة السودانية لمجابهة الفيضانات ودرء آثارها وتوفير الدعم الإنساني للضحايا والمتأثرين.

جسر جوي مصري

على صعيد آخر، توجهت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، إلى السودان، أمس، على رأس وفد طبي رفيع المستوى.

وأكد خالد مجاهد، مستشار الوزيرة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، استمرار فتح الجسر الجوي بين البلدين لنقل المساعدات الطبية المقدمة، دعماً للمنظومة الصحية، موضحاً أن الوزيرة تترأس وفداً طبياً يضم 20 طبيباً من مختلف التخصصات.