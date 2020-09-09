«نادي الصداقة» يثني على مواقف الإمارات الداعمة للفلسطينيين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت الهيئة التأسيسية لنادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني، عن خالص شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومواقفه الراسخة لدعم الشعب الفلسطيني.

وجددت الهيئة في رسالة بعثت بها إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، على موقفها الثابت بأن تحافظ بعزم على الإرث التاريخي من العلاقات الأخوية المتينة بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني، مؤكدة أن الجالية الفلسطينية على أرض الإمارات الطيبة ماضية في خدمة وطنها الثاني الإمارات، وتعزيز دورها الإيجابي فيه، وأنها ستبقى على العهد وفية ومحبة للإمارات، وقلوبها تزخر بمشاعر الامتنان والتقدير والاحترام له ولقادته ولشعبه، على الدوام.

وجاء في الرسالة: اسمحوا لنا أن نعرب لسموكم الكريم عن شكرنا الجزيل وخالص الامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

لطالما لمسنا حرص قادة دولة الإمارات الشامخة الأبية على تعزيز روابط الأخوة والتضامن والوفاء لفلسطين وشعبها، وتلك قيم سامية ومشاعر عميقة نتشاركها ونتبادلها مع دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً.

وبحسب الرسالة: اسمحوا لنا التأكيد مجدداً على موقفنا الثابت بأن نحافظ بعزم على الإرث التاريخي من العلاقات الأخوية المتينة بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني، ذلك الإرث الذي وضع أسسه المتينة قادة عظام تميزوا بالرؤية الحكيمة والإرادة الصادقة والانتماء الوطني العميق، وخاصة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والرئيس الشهيد ياسر عرفات، ونحن كجالية فلسطينية تقيم في هذا البلد الكريم، نعتز بهذا الإرث، ونفخر بالماضي المشرف للعلاقة بين الشعبين، وبدورنا في المساهمة في نهضة هذا البلد المعطاء، ونتشرف بالرعاية والترحيب الذي نلقاه من قادته وشعبه على الدوام.

وختمت رسالة الهيئة التأسيسية لنادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني: لقد أوصلنا دعوة صاحب السمو ولي عهد أبوظبي لكل بيت من بيوت الجالية الفلسطينية في أرض الإمارات الطيبة لمواصلة العمل لخدمة وطننا الثاني الإمارات، وتعزيز دور جاليتنا الإيجابي فيه، ونؤكد لسموكم أننا حتماً سنلبي النداء، وسنبقى على عهدنا ووعدنا، أوفياء محبين لهذا البلد، وقلوبنا تزخر بمشاعر الامتنان والتقدير والاحترام له ولقادته ولشعبه، على الدوام.