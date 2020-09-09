تشكيل لجنة دائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية في الشارقة

ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس.

بحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بتطوير العمل الحكومي، وتوفير أفضل الخدمات للقاطنين على أرض إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على تقرير دائرة المالية المركزية، عن أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة، للربع الثاني لعام 2020.

وتضمن التقرير المؤشرات البيانية للموازنة العامة، وجداول المقارنة بين الإيرادات والصادرات، للربع الثاني لعام 2020، للدوائر المركزية واللامركزية، والهيئات المستقلة في الإمارة.

كما تضمن التقرير نسب الصرف الفعلي لقطاعات التنمية الاجتماعية، والإدارة الحكومية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

وقدّم المجلس شكره للدائرة، مثنياً على جهودها في متابعة أداء النظام المالي وتطويره، والجهود التي بذلتها منذ بداية جائحة «كوفيد-19»، بما يسهم في استمرارية كفاءة الأداء المالي لحكومة الشارقة.

وأصدر المجلس القرار رقم (28) لسنة 2020، بتشكيل اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية، ونص القرار على أن تُشكل اللجنة برئاسة القاضي سالم الحوسني، رئيس محكمة الشارقة الشرعية الاتحادية، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، نائباً للرئيس. وعضوية: المحامي العام أنور الهرمودي، رئيس نيابة الشارقة الكلية. وخميس السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى. وعفاف المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، عضوة ومقررة. وموضي الشامسي، رئيسة إدارة مراكز التنمية الأسرية. ومحمد عبدالله الزرعوني، مدير منطقة الشارقة الطبية. وجمال العبدولي، مدير إدارة الجنسية والهوية بالشارقة - الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

كما أصدر المجلس القرار رقم (29) لسنة 2020، بلائحة رسوم معهد الشارقة للتراث، ونص القرار على أن تُعتمد الرسوم المحددة في الجداول المرافقة لهذا القرار، في مقابل الخدمات والبرامج الدراسية التي يُقدمها المعهد، ويحصلها وتؤول حصيلة تلك الرسوم إلى الخزينة العامة لحكومة إمارة الشارقة.