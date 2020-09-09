تجارب ناجحة في علاج الإصابات الحادة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باتت الوسائل أكثر تعدداً وتطوراً اليوم مما كانت عليه في بداية الأزمة الوبائية؛ لمعالجة الحالات الأكثر خطورة من كوفيد-19، في تقدّم من شأنه أن ينقذ الأرواح. ويؤكد البروفيسور إريك موري رئيس الجمعية الفرنسية للإنعاش أن «تقدّماً كبيراً أنجز في هذا الصدد».

ويضيف دانييل غريفن، رئيس قسم الأمراض المعدية في مجموعة «بروهيلث»، إن «فرص البقاء على قيد الحياة تحسّنت كثيراً في الولايات المتحدة في أوساط الفئات العمرية كافة». والشقّ الأول من هذا التحسّن يرجع إلى الأدوية. فمنذ يونيو، أظهرت عدّة دراسات منافع الكورتيكوستيرويدات لعلاج الإصابات الخطرة.

وبحسب سلسلة من الأبحاث نشرت في مجلّة «جاما» الطبية، تسمح هذه الأدوية بتخفيض خطر الوفاة بنسبة 21 % بعد 28 يوماً في الحالات الخطرة، من خلال علاج الالتهاب الملازم للأشكال الخطرة من الفيروس. ولم يظهر أيّ دواء آخر مفعولاً ملحوظاً إلى هذا الحدّ في خفض خطر الوفاة، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التوصية ب«الاستخدام المنهجي للكورتيكوستيرويد عند المصابين بشكل خطر أو حرج» من المرض.

ويؤكّد الطبيب في مستشفى ريمون بوانكاريه «هو علاج من شأنه أن ينقذ الأرواح». ومن العلاجات الأخرى التي من شأنها تغيير المعادلة، «إعطاء مضادات التخثّر في وقت أبكر وبوتيرة أسرع؛ لتجنّب تخثّر الدمّ، وهي من المضاعفات الخطرة لكوفيد-19.

من جانب آخر، وقع تسعة من رؤساء الشركات التي تطور لقاحات ضد كوفيد-19 إعلاناً مشتركاً، أمس الثلاثاء، بالتزام أعلى درجات الدقة العلمية، في رد ضمني على المخاوف التي تم التعبير عنها في الولايات المتحدة بشأن ضغط قد يمارسه دونالد ترامب للتصريح بتداول لقاح قبل الانتخابات الرئاسية.

وأعلن الرؤساء التنفيذيون لشركات أسترازينيكا وبايونتك وغلاكسوسميثكلاين وجونسون أند جونسون وميرك شارب أند دوم ومودرنا ونوفافاكس وفايزر وسانوفي في بيان مشترك: «نحن، شركات الأدوية البيولوجية الموقعة أدناه، نرغب في إعادة تأكيد التزامنا الثابت بتطوير واختبار لقاحات محتملة ضد كوفيد-19 وفقاً للمعايير الأخلاقية العالية والمبادئ العلمية الصارمة». وتعهدت هذه الشركات خصوصاً «بألا تتقدم بطلب ترخيص، أو طلب ترخيص عاجل، إلا بعد إثبات سلامة وفاعلية اللقاح في سياق تجربة إكلينيكية من المرحلة 3 صُممت ونُفذت من أجل تلبية الشروط التي وضعتها السلطات الناظمة مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية». (وكالات)