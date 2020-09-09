الفجيرة يواصل تحضيراته ويواجه خورفكان ودياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أكمل نادي الفجيرة تعاقده الرسمي مع اللاعب التونسي فراس بلعربي (24 عاماً) صانع ألعاب فريق النجم الساحلي، للانتقال لصفوف «الذئاب» لموسم واحد، ومن المنتظر وصول اللاعب التونسي اليوم الأربعاء والانخراط مع الفريق كمحترف ثالث بجانب الهولندي رولي بونيفاسيا والبرازيلي فارلي روزا، فيما ينتظر أن تحسم إدارة النادي ملف الأجنبي الرابع من بين عدد من الأسماء المطروحة على طاولة المفاوضات.

على خط آخر دشن فريق الكرة الفجراوي مرحلة جديدة من الإعداد البدني والفني بعد قرار تأجيل انطلاقة الموسم للشهر المقبل، والتي تتضمن خوض سلسلة من المباريات الودية يستهلها يوم الخميس المقبل بلقاء جاره خورفكان على ملعب الأخير، بالإضافة إلى إقامة معسكر داخلي.

وأكد الصربي جوران توفاريتش مدرب الفجيرة أن تأجيل بداية الموسم يفتح الطريق للمزيد من التحضير أمام الأندية، لا سيما بعد فترة التوقف الطويلة بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه يعكف حالياً على تطوير أداء الفريق وخلق المزيد من التجانس والانسجام بين العناصر الجديدة التي انضمت لصفوف الفريق، خاصة أن الفريق في مرحلة حاسمة من الإعداد يتطلع من خلالها إلى تحسين المستوى وتطوير المهارات الفردية، لرفع معدل الأداء، والاستعداد لجميع التحديات التي تنتظر الفريق في الموسم المرتقب، وقال إن إدارة النادي خاطبت عدداً من الفرق للتباري ودياً خلال الشهر الجاري، لأن هذا النوع من المباريات التجريبية يساعد على الوقوف على مستوى الفريق، ويكون محفزاً للاعبين.

يذكر أن الفجيرة تعاقد مؤخراً مع شركة بوما الألمانية لتصميم وتوريد الملابس، لتجهيز الطاقم الأساسي للفريق في الموسم الجديد، والذي وجد إشادة كبيرة من اللاعبين وجمهور النادي.