هجوم بمادة كيميائية يستهدف مجموعة روسية معارضة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حطّم مهاجم زجاجة تحوي مادة كيميائية في مكتب مجموعة روسية معارضة في سيبيريا، على ما أفاد عضو فيها أمس الثلاثاء. وذكرت عضو مؤسسة مكافحة الفساد أولغا غوسياف أنّه تم نقل شخصين إلى المستشفى؛ للخضوع لاختبارات بعدما تعرضا «لمادة كيميائية».

وأوضحت غوسياف أنّ الحادث وقع في مكتب تحالف نوفوسيبيرسك 2020 في المدينة التي تحمل الاسم نفسه في سيبيريا. ويتنافس التحالف مع الحزب الحاكم والشيوعيين في الانتخابات الإقليمية المقررة في 13 سبتمبر/أيلول. وكتبت الناشطة على «تويتر»: «اقتحم شخص مجهول المكتب، وحطّم زجاجة تحوي مادة كيميائية غير محددة».

وأضاف، «كان هناك اجتماع في المكتب يضم نحو 50 شخصاً». وأكد مدير المؤسسة إيفان جدانوف، نقل شخصين إلى المستشفى.

وذكر موقع «إم بي كيه إتش» الإلكتروني المعارض أن الشرطة أوردت أن المادة مطهر يستخدم في الطب البيطري له «رائحة قوية كريهة».

وأظهرت كاميرات المراقبة رجلاً ملثماً يرتدي معطفاً يغطي الرأس يلقي زجاجة على الأرض ويهرب. (وكالات)