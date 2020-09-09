شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بمادة كيميائية يستهدف مجموعة روسية معارضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حطّم مهاجم زجاجة تحوي مادة كيميائية في مكتب مجموعة روسية معارضة في سيبيريا، على ما أفاد عضو فيها أمس الثلاثاء. وذكرت عضو مؤسسة مكافحة الفساد أولغا غوسياف أنّه تم نقل شخصين إلى المستشفى؛ للخضوع لاختبارات بعدما تعرضا «لمادة كيميائية».
وأوضحت غوسياف أنّ الحادث وقع في مكتب تحالف نوفوسيبيرسك 2020 في المدينة التي تحمل الاسم نفسه في سيبيريا. ويتنافس التحالف مع الحزب الحاكم والشيوعيين في الانتخابات الإقليمية المقررة في 13 سبتمبر/أيلول. وكتبت الناشطة على «تويتر»: «اقتحم شخص مجهول المكتب، وحطّم زجاجة تحوي مادة كيميائية غير محددة».
وأضاف، «كان هناك اجتماع في المكتب يضم نحو 50 شخصاً». وأكد مدير المؤسسة إيفان جدانوف، نقل شخصين إلى المستشفى.
وذكر موقع «إم بي كيه إتش» الإلكتروني المعارض أن الشرطة أوردت أن المادة مطهر يستخدم في الطب البيطري له «رائحة قوية كريهة».
وأظهرت كاميرات المراقبة رجلاً ملثماً يرتدي معطفاً يغطي الرأس يلقي زجاجة على الأرض ويهرب. (وكالات)
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم بمادة كيميائية يستهدف مجموعة روسية معارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.