إيران تشيّد وحدة لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس الثلاثاء، إن بلاده بدأت تشييد وحدة في «قلب الجبال» قرب منشأة نطنز النووية لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة.

والهدف من تشييد الوحدة هذه أن تحل محل أخرى داخل نظنز دمرها حريق في يوليو/تموز الماضي. وقالت إيران وقتئذ: إن الحريق نتج عن تخريب وتسبب في أضرار جسيمة، يمكن أن تؤخر إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم. ونقل التلفزيون الرسمي عن صالحي قوله: «تقرر إنشاء وحدة أحدث وأوسع وأشمل بكافة المقاييس في قلب الجبال بالقرب من نطنز. لقد بدأ العمل».

ونطنز هي حجر الزاوية في برنامج التخصيب الإيراني الذي تقول طهران إنه لأغراض سلمية. وموقع نطنز لتخصيب اليورانيوم، الذي يقع الجزء الأكبر منه تحت الأرض، هو واحد من عدة منشآت إيرانية يراقبها مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. (وكالات)