العثور على 50 صاروخاً.. وانتحاري يفجر نفسه في كركوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أعلن الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، أمس الثلاثاء، أن قوات الأمن في محافظة كركوك، حاصرت انتحارياً، ما دفعه إلى تفجير نفسه في «وادي أبو شحة» بناحية «الرشاد». وأضاف في تغريدة على حسابه على «تويتر»، أن الحادث أدى إلى إصابة منتسبين اثنين من الشرطة الاتحادية.

جاء ذلك، بعد أن عثرت القوات الأمنية في وقت سابق، أمس، على 50 صاروخاً جنوبي كركوك، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن «قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، تمكنت من العثور على 50 صاروخاً مختلفة الأنواع و300 مقذوف»، كما عثرت على ثلاثة مخابئ للمسلحين.

وكان الإعلام الأمني، أكد سابقاً أن «لواء المشاة الخامس والأربعين/الفرقة 11 وفوجين آليين من الفرقة التاسعة والمحور الآخر اللواء الثامن عشر ولواء المهمات الخاصة الشرطة الاتحادية، باشرت بملاحقة بقايا عصابات «داعش» وتفتيش مناطق جنوبي كركوك».

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، عن قتل عنصرين من «داعش» في الفلوجة بمحافظة الأنبار. وقال الجهاز في بيان: «إنه استكمالًا لسلسلة العمليات المباغتة التي انطلقت، أمس الأول، على فلول عصابات «داعش»، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من قتل عنصرين إرهابيين في قضاء الفلوجة فجر يوم الثلاثاء».

وأضاف أن «الجهاز تمكن بالتنسيق مع كافحة الإرهاب بالسُليمانية من إلقاء القبض على مطلوبين وفق المادة الرابعة/إرهاب أحدهم قيادي بارز في عصابات تنظيم «داعش»».

وفي البصرة، قال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان مقتضب: «إن القوات الأمنية والعسكرية، ألقت القبض على 52 مطلوباً».

وتواصل تركيا انتهاكاتها لسيادة العراق، مجددة قصفها لعدد من القرى شمالي البلاد. وقصفت الطائرات والمدفعية التركية قرى كردية قرب ناحية كاني ماسي الحدودية في محافظة دهوك، حسبما ذكرت «العربية نت».

ففي محافظة دهوك، في قضاء زاخو، كشف تقرير جديد لبرلمان كردستان، أن تركيا انتهكت الحدود في مساحة عرضها 40 كيلومتراً وعمقها 15 كيلومتراً، وأطلقت 666 قذيفة مدفع، و70 صاروخاً على القرى. كما أدت العمليات العسكرية إلى مقتل 6 مدنيين في المحافظة.

وأقامت تركيا في قضاء زاخو، 18 موقعاً عسكرياً، وقصفت بالمدفعية 25 قرية تابعة لناحية دركار، وبات 200 مزارع عاجزين عن العودة إلى مناطقهم، كما جرى قصف 13 قرية تابعة لناحية باطوفا بالطائرات، وأخليت 27 قرية، وبلغ مجموع العوائل المتضررة من هذه العمليات 400 عائلة.