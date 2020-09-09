«الأزوري» يعود من هولندا بفوز تاريخي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد المنتخب الإيطالي من ملعب «يوهان كرويف» في أمستردام بانتصار تاريخي وبصدارة المجموعة الأولى من النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، وذلك بفوزه على مضيفه الهولندي 1-صفر في الجولة الثانية.

سجل هدف النقاط الثلاث والصدارة لاعب الإنتر نيكولو باريلا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول (45+1)،ليهدي «الأزوري» أول فوز رسمي في الملاعب الهولندية.

وتصدرت إيطاليا مجموعتها برصيد أربع نقاط من مباراتين، مقابل ثلاث لكل من هولندا وصيفة النسخة الأولى من المسابقة وبولندا الفائزة على البوسنة والهرسك 2-1 بعدما قلبت تأخرها خارج دارها إلى فوز مستحق بفضل رأسية من لاعب وست بروميتش ألبيون كميل جليك (45) ومدافع بينيفينتو الإيطالي كاميل جروشيسكي (67)، بعد أن تقدمت المضيفة عبر هاريس حجرادينوفيتش (24 من ركلة جزاء).

وعادت إيطاليا، إلى سكة الانتصارات بعدما توقفت السلسلة عند 11 فوزاً متتالياً إثر تعادلها في الجولة الأولى أمام البوسنة والهرسك 1-1، فيما خسرت هولندا فرصة زيادة غلتها من النقاط على أرضها للمباراة الثانية على التوالي بعد فوزها على بولندا 1-صفر في المرحلة الأولى.

وقال مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني «أنا سعيد للذهنية والأداء، لعب اللاعبون بشكل رائع»، مضيفاً «لا تفوز ب 11 مباراة توالياً إذا لم تكن تملك ذهنية جيدة. المنتخبات التي فزنا عليها لم تكن بجودة هولندا أو ألمانيا، ولكن الفوز بالمباريات كان صعباً».

وأجرى روبرتو مانشيني العديد من التغييرات على تشكيلة إيطاليا التي لعبت أمام البوسنة والهرسك فأعاد جورجيو كييليني (103 مباريات دولية) إلى الدفاع، ودفع بلاعب تشيلسي جورجينيو في خط الوسط وبهداف الدوري تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) في المقدمة، إلى جانب لاعبي نابولي لورنتسو إنسينيي وروما نيكولو زانيولو الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي أنهت موسمه مبكراً.