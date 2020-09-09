شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين باصطدام سيارتين بولاية تيارت فى الجزائر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، مساء أمس الثلاثاء، نتيجة حادث سير مرورى على الطريق البلدى بين بلدية مهدية والناظورة بولاية تيارت فى الجزائر، ووفقا لموقع جريدة النهار الجزائرية، فإن الحادث وقع فى حدود الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، إثر اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين، تحمل عائلة مكونة من 5 أفراد.





وأشارت الصحيفة الجزائرية، أن الحادث تسبب فى مصرع شيخ يبلغ من العمر 65 عاما، وإصابة 5 أخرين من بينهم طفلين يبلغان 5 و6 سنوات من العمر، وتم نقل الجرحى الى مستشفى مهدية لتلقى العلاج، فيما حول 3 أفراد من العائلة إلى مستشفى تيارت.





من ناحية أخرى، أمر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، الشرطة بفتح تحقيق حول أسباب غرق بعض الشوارع بالعاصمة وعدة ولايات جراء السيول التى هطلت بغزارة أمس الثلاثاء.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، أنه "على إثر الأضرار التى أحدثها تهاطل الأمطار فى العاصمة وبعض المدن الأخرى اليوم، أمر رئيس الجمهورية المديرية العامة للأمن الوطنى (الشرطة) بفتح تحقيق فورى حول أسباب ارتفاع منسوب المياه بشكل غير طبيعى فى بعض الطرق والأنفاق".

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وكانت سيول غزيرة قد هطلت، الثلاثاء، على عدة ولايات جزائرية من بينها العاصمة، مخلفة أضرار مادية ببعض الشوارع والسيارات.

وتسببت تلك السيول فى شلل مرورى وغرق فى بعض شوارع وأحياء الجزائر العاصمة أهمها منطقة وسط المدينة وأحياء حيدرة وبئر مراد رايس وبن عكنون وجسر قسنطينة ونفق حسيبة بن بوعلى وبئر خادم وحسين داى، وأغلبها أحياء ذات كثافات سكانية مرتفعة.