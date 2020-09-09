شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. صور حرائق سوريا المتداولة غير حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وسائل إعلام عالمية، عن أن الصور المتداولة عن حرائق سوريا غير صحيحة وغير حقيقية ولا علاقة لها بالحرائق المندلعة فى المناطق الغربية لسوريا منذ أيام، التى التهمت مناطق خضراء شاسعة فى جبال اللاذقية وحماة وحمص، وتداولها بشكل كبير مجموعة من الفنانين فى الوطن العربى للتضامن مع أهل سوريا، بالإضافة إلى مئات المشاركات وآلاف التعليقات منذ بدء انتشارها فى الخامس من سبتمبر 2020.





ووفقًا لفرانس برس، فإنه بالتزامن مع اندلاع نيران فى مناطق واسعة من سوريا، مطلع سبتمبر الجارى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورًا على أنها لهذه الحرائق فى جبال اللاذقية وحماه وحمص، إلا أنه وبالبحث تبين أن الصور المنتشرة تم التقاطها قبل سنوات فى مناطق أخرى فى العالم، ولا علاقة لها بالحرائق المندلعة فى سوريا.

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وأوضح الموقع الفرنسى أن من ضمن هذه الصور، صورة ترجع ليوم 18 يوليو عام 2016 نشرها موقع "ألامى" لتخزين الصور وهى لحرائق اندلعت فى غابة بويز فى إيداهو بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تبين أيضا من ضمن الصور المنتشرة صورة موجودة على الإنترنت منذ عام 2008 بحسب موقع "TinEye" الذى يعرض أقدم تاريخ ظهور لصورة على الإنترنت، حيث وجدت أنها لحرائق الغابات فى البرتغال وولاية كاليفورنيا الأمريكية.





وتشهد المناطق الغربية من سوريا، حرائق غابات هائلة منذ أيام بسبب ارتفاع كبير فى درجات الحرارة، والتهمت الحرائق مناطق خضراء شاسعة فى جبال اللاذقية وحماة وحمص، وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن ارتفاع درجات الحرارة بـ 9 إلى 11 درجة فوق المعدل الطبيعى لمثل هذا الوقت من العام، ساهم فى انتشار الحرائق بسرعة. وما يزال رجال الإطفاء يحاربون حرائق اندلعت السبت فى غابات صلنفة فى اللاذقية والتى امتدت إلى ريف حماة الغربي، وتحديداً إلى قرى الفريكة والفوقانية وعين بدرية، وتسببت الحرائق فى أضرار بيئية كبيرة فى الغابات والمحميات الطبيعية، وكذلك فى البيوت والممتلكات.



















