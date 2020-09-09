اخبار الخليج

إصابات فى انفجار عبوة استهدفت رتلا عسكريا للتحالف الدولي بالعراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فى انفجار عبوة استهدفت رتلا عسكريا للتحالف الدولي بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس الثلاثاء، عن إصابة شخصين باستهداف رتل الدعم اللوجستي في بغداد.

 

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد".

Advertisements

 

وأضافت أن "ذلك ادى الى إصابة احد سائقي العجلات وعنصر أمني وأضرار بعجلتين".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات فى انفجار عبوة استهدفت رتلا عسكريا للتحالف الدولي بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا