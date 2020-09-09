شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات فى انفجار عبوة استهدفت رتلا عسكريا للتحالف الدولي بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس الثلاثاء، عن إصابة شخصين باستهداف رتل الدعم اللوجستي في بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد".

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وأضافت أن "ذلك ادى الى إصابة احد سائقي العجلات وعنصر أمني وأضرار بعجلتين".