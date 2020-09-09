"بيروت ترنم للأمل".. أمسية موسيقية لأرواح ضحايا المرفأ

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

أحيت المغنية اللبنانية عبير نعمة، الثلاثاء، أمسية موسيقية بعنوان "بيروت ترنم للأمل"، تحية لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب الماضي.

وأقيمت الأمسية الموسيقية داخل إحدى الكنائس المواجهة لموقع الانفجار، وتحت سقفها المهدد بالسقوط، وفق مراسل الخليج 365.

ونقل المراسل، عن القائمين على الأمسية، قولهم إنها "جاءت حزنا على الأرواح التي سقطت، وتحية إجلال لكل الجرحى ولبيروت الصامدة".

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وخلال الأمسية، ارتدت الفنانة نعمة، والجوقة الموسيقية معها، اللباس الأسود، كما قرعت أجراس الكنيسة.

وترددت موسيقى الأمسية والترانيم في الشوارع المحيطة، عبر مكبرات الصوت، من خلال سبع نقاط وسط العاصمة، ما سمح لسكان بيروت وزوارها بمتابعتها.

وفي 4 أغسطس الماضي، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 191 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، بحسب تقدير رسمي غير نهائي.

ويزيد انفجار المرفأ أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.