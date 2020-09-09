عاهل الأردن وماكرون يبحثان القضية الفلسطينية وكورونا

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أجرى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، مباحثات ثنائية تناولت العلاقات بين البلدين، وأزمات المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية، إضافة إلى جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، ضمن زيارة رسمية غير معلنة المدة يجريها ملك الأردن إلى فرنسا.

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان، إن الجانبين أكدا عمق العلاقات الثنائية، والحرص على تعزيز الشراكة بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء تأكيد ضرورة توسيع آفاق التعاون بين الأردن وفرنسا في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والأمنية، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقت المباحثات أيضا إلى الجهود الثنائية والدولية المبذولة لمجابهة وباء كورونا، الذي يضرب العالم من شهور، وسبل التصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عنه.

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وتناولت المباحثات التطورات على المستويين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد الملك عبد الله، ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط 4 يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد بجهود ماكرون في دعم لبنان وشعبه، عقب انفجار مرفأ العاصمة بيروت الضخم، في 4 أغسطس/ آب الماضي.

وشدد على أن الأردن مستمر، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، في تقديم كل أشكال المساعدة لدعم الشعب اللبناني في الظرف الصعب الذي يمر به.

بدوره، أشاد ماكرون بمساعي الملك عبد الله لتحقيق السلام، وجهوده في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، بحسب البيان الأردني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.