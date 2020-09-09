شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو الجهات المانحة لتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين في السودان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل لتجديد مخزون المساعدات الإنسانية ومواصلة الاستجابة للفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة في السودان، وأسفرت عن مصرع نحو 100 شخص وإصابة 46 آخرين، فضلا عن نزوح الآلاف.

وأشار المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركيه، في حديثه للصحفيين اليوم، إلى تأثر أكثر من 506,000 شخص منذ بدء هطول الأمطار في منتصف يوليو، حيث غمرت المياه أكثر من 500 كيلومتر مربع من الأراضي في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض.

وحذر لاركيه من تدهور الوضع، خلال الأيام المقبلة، حيث من المرجح أن تتسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة في إثيوبيا وأجزاء عديدة من السودان في زيادة مستويات المياه في النيل الأزرق، مما يؤدي إلى المزيد من الفيضانات والدمار.