شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى عربياً..40 ورقة علمية تضع جامعة «الملك سعود » في صدارة أبحاث كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدّرت جامعة الملك سعود الجامعات السعودية ومؤسساتها البحثية بمشاركتها بـ40 بحثًا علميًا حول فايروس ⁧‫كورونا⁩ المستجد، لتصبح أبرز المساهمين في تحقيق المملكة للمركز الأول عربيًا والـ25 عالمياً في الإنتاج البحثي العلمي المتعلق بالجائحة.

جاء ذلك في تقرير صدر عن مرصد البحث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وفقاً لصحيفة «عكاظ» .

وتوزعت الأبحاث العلمية بين المستشفيات ومراكز الأبحاث المرتبطة بها وبين الجامعات وساهمت 6 مؤسسات طبية سعودية و21 جامعة في نشر 269 ورقة علمية، وتوزعت الجهود البحثية على العديد من المناطق المملكة وهو مؤشر طيب لعدم تركز الأبحاث في المناطق الرئيسية.