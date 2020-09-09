ولي العهد السعودي يطمئن على صحة أمير الكويت 

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن محمد بن سلمان اتصل بالشيخ نواف الصباح للاطمئنان على صحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية.
وقد أعرب الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن بالغ شكره وتقديره، لولي العهد السعودي، على التواصل الأخوي المجسد لعمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين، وعلى ما عبر عنه من صادق الدعاء، متمنيا له موفور الصحة والعافية.
وغدار الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده في 23 يوليو/تموز، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.
وأجرى أمير الكويت عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وقال وزير شؤون الديوان الأميري إنها تكللت بالنجاح. وقبل ذلك، فوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.
والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من مواليد 16 حزيران/يونيو 1929، وهو الحاكم الـ 15 لدولة الكويت.
وكان الشيخ صباح الأحمد دخل مستشفى بالولايات المتحدة، في أيلول/سبتمبر الماضي، لاستكمال فحوصات طبية.
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