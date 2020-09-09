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وأوضحت الخلية أن قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات سوات، كانت ترافق الرتل أثناء تنقله.
وأعلنت الخلية أن عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد، أسفرت عن إصابة أحد سائقي سيارات الرتل، وعنصر أمني ووقوع أضرار بسيارتين.
وتعرضت أرتال التحالف الدولي والشركات المتعاقدة معها لاعتداءات بعبوات ناسفة طيلة الفترة الماضية في العاصمة ومحافظات وسط وجنوب العراق، دون أن تكشف الجهات الحكومية أو الأمنية عن منفذي هذه الهجمات أو نتائج التحقيقات بها.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى إثر تفجيرين استهدفا رتلين للتحالف الدولي في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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