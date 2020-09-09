محمد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع الياباني قضايا الأمن الإقليمي

وقالت وكالة الأنباء السعودي "واس"، إن "صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقى اتصالاً هاتفياً، من معالي وزير الدفاع الياباني تارو كونو".
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قال مسؤول في خفر السواحل الياباني، السبت الماضي، إنه تقرر نظرا لسوء الأحوال الجوية تعليق عمليات البحث عن المفقودين من أفراد طاقم سفينة شحن عليها ماشية بعدما غرقت في بحر الصين الشرقي.
كانت فرق الإنقاذ قد عثرت على ناج ثالث من أفراد طاقم السفينة التي انقلبت في جو عاصف قبالة سواحل اليابان وعلى متنها طاقم من 43 شخصا وما يقرب من 6000 رأس ماشية.
وقال جونبي ساكاجوتشي الضابط بوحدة البحث والإنقاذ في خفر السواحل الياباني لـ "رويترز" عبر الهاتف إن عمليات البحث استمرت حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت اليابان (0300 بتوقيت جرينتش) دون العثور على المزيد من أفراد الطاقم، لكن تقرر سحب السفن والطائرات والغواصين المشاركين نظرا لسوء أحوال الطقس.
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