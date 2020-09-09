الملك سلمان يجري محادثات هاتفية مع 4 من زعماء العالم خلال 24 ساعة

ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المحادثات الهاتفية شملت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

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ولفتت الصحيفة إلى أن الملك استعرض خلال محادثاته الهاتفية مع الرؤساء الأربعة، جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، للعمل على ما فيه منفعة للشعوب.

وشملت دعم الاقتصاديات ومساندة الأنظمة الصحية لمواجهة آثار جائحة كورونا، إضافة إلى الحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

كما بحث الملك سلمان والرؤساء الأربعة سبل مواجهة آثار جائحة كورونا على المستويين الإنساني والاقتصادي، وتحقيق استقرار وتوازن السوق البترولية، والوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام.

وقالت الصحيفة إن المباحثات تطرقت للمنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام، إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا.