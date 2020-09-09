وزراء الخارجية العرب يناقشون تطورات القضية الفلسطينية الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأربعاء، اجتماع دورته الـ(154) افتراضيًا، برئاسة فلسطين، حيث يناقش عددا من القضايا العربية الهامة في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، قد عقد أمس الإثنين اجتماعًا (حضوريًا) للتحضير لأعمال هذه الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب، حيث رفعوا للوزراء مشاريع القرارات الخاصة لمناقشتها واعتمادها.

ويتضمن جدول الأعمال عددا من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية التي تهم العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات التي شهدتها التطورات الأخيرة وتطورات الوضع في ليبيا وبقية الأزمات السياسية على الساحة العربية.

كما يناقش المجلس التدخلات التركية والإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكذلك بنود تتعلق بالشؤون المالية والإدارية ويشتمل على تجديد تعيين أمناء عامين مساعدين لجامعة الدول العربية.

ويتضمن جدول الأعمال موضوعات اجتماعية وصحية منها التعاون العربي في مجال التصدي لجائحة (كوفيد -19 )، والاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء والنزوح وخاصة العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ودراسة عربية حول العنف المسلط ضد كبار السن.

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