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الأمم المتحدة تعلن الأردن يسجل حالتى كورونا بمخيم للاجئين السوريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء، إن السلطات الأردنية سجلت أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في مخيم للاجئين السوريين منذ الكشف عن الجائحة في المملكة.

وقالت رولا أمين المتحدثة باسم المفوضية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن السوريين اللذين نُقلا إلى مكان للعزل ثبتت إيجابية إصابتهما خلال فحوص أجرتها السلطات الصحية الأردنية في مخيم الأزرق.

وأضافت أن هناك عددا من السوريين المصابين بالمرض خارج المخيمات من بين نحو 2500 حالة إصابة في الأردن منذ تسجيل حالة الإصابة الأولى في الثاني من مارس آذار.

ويعيش معظم اللاجئين السوريين المسجلين من قبل الأمم المتحدة في الأردن وعددهم 665 ألف لاجئ في مناطق حضرية.  

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