شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تعيد 45 مهاجر غير شرعى إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت صحف قبرصية بأن 45 مهاجرا غير شرعى، كانوا قد وصلوا إلى قبرص من لبنان، فجر الثلاثاء، فى طريق العودة إلى وطنهم، بعد محادثات بين الحكومتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن قاربا خاصا سيتولى تأمين عودتهم، برفقة خفر السواحل القبرصى.

وأكد متحدث باسم الشرطة أنه قد تمت إعادتهم إلى لبنان، وقال إن حوالى 115 مهاجرا لبنانيا غير شرعى قد أعيدوا بالفعل خلال اليومين الماضيين.