شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية السودانية" تعلن وفاة 103 أشخاص وإصابة 50 جراء السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 103 وفيات، و50 مصابًا.

وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني اليوم الثلاثاء، أن 27 ألفًا و341 منزلًا، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 42 ألفًا و210 منازل، وأشار التقرير إلى تضرر 179 مرفقًا، و359 متجرًا ومخزنًا، ونفوق 5482 رأس ماشية.

وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايتي الخرطوم، والقضارف في الشرق.

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