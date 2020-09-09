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محمد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع اليابانى أمن الملاحة البحرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الياباني تارو كونو التعاون في مجالات الدفاع وأمن الملاحة البحرية.

وقالت الوكالة "سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الياباني، استعرضا خلاله آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين المملكة واليابان، وبحثا قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية".

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