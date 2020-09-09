شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع اليابانى أمن الملاحة البحرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الياباني تارو كونو التعاون في مجالات الدفاع وأمن الملاحة البحرية.
وقالت الوكالة "سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الياباني، استعرضا خلاله آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين المملكة واليابان، وبحثا قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع اليابانى أمن الملاحة البحرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.