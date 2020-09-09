شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة بالصحة السودانية: زيارة "زايد" للخرطوم امتداداً للدعم السخى من قبل مصر لشعب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكدت الدكتورة امل الفاتح عبدالله مدير ادارة الصحة العالمية بوزارة الصحة الاتحادية السودانية، أن زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية على رأس وفد طبي مصرى، للسودان اليوم، تاتي امتداداً للدعم السخي من قبل الحكومة المصرية لشعب السودان ابان جائحة كرورنا والان لمقابلة اثار الفيضانات والسيول. واضافت ان هذا الدعم يرسخ للعلاقات القوية المتأصلة بين البلدين.

كما كشفت مدير ادارة الصحة العالمية بوزارة الصحة السودانية عن انعقاد جلسة مباحثات بين وزيري الصحة في البلدين غداُ للتشاور حول الوضع الصحي في السودان ومستقبل الشراكة الصحية بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

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وكانت قد وصلت الخرطوم مساء اليوم الثلاثاء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على رأس وفد طبي مصري وكان فى استقبالها بمطار الخرطوم دكتور اسامة عبدالرحيم وزير الصحة المكلف والمستشار نادر زكي القائم بالاعمال في السفارة المصرية بالخرطوم ودكتورة امل الفاتح عبدالله مدير ادارة الصحة العالمية بوزارة الصحة الاتحادية.

وفي السياق نفسه، أوضح المستشار نادر زكي لـ "سونا" ان زيارة دكتورة هالة زايد تاتي في اطار الجسر الجوى الذي بدأ يوم الاحد الماضي بمعدل طائرتين كل يوم وسوف يتواصل الجسر حتى يوم الجمعة القادمة، وذلك تلبية للاحتياجات السودانية لمواجهة اثار الفيضانات والسيول.

واضاف القائم بالاعمال المصري ان الوفد الطبي المرافق لوزيرة الصحة مكون من 20 طبيبًا في مختلف التخصصات بجانب ممرضين ومتخصصين في مكافحة الأوبئة، سوف ينتشر فى اربعة مناطق متضررة من جراء السيولة والفيضانات تحددها وزارة الصحة السودانية ويستمر عمله لمدة عشرة ايام.