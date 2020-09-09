شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السودانية تطلع حمدوك على الأوضاع فى كسلا وخطط تأمينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، تقريرا من مدير عام قوات الشرطة السودانية الفريق أول عز الدين الشيخ منصور، حول مُجمل الأوضاع بولاية كسلا (شرق السودان)، عقب الأحداث التي شهدتها مدينة كسلا، قبل أيام، من اشتباكات نتج عنها سقوط ضحايا وخسائر في الممتلكات.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم /الثلاثاء/ - أن حمدوك التقى مدير عام قوات الشرطة، عقب عودته من ولاية كسلا، بحضور الدكتور يوسف آدم الضي وزير الحكم الاتحادي السوداني.

وأطلع مدير عام الشرطة، رئيس الوزراء على الخطة التأمينية التي وُضعت، وحزمة الإجراءات والتدابير التي تمّ اتخاذها لتعود الحياة لطبيعتها.

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