شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يأمر الشرطة بالتحقيق فى أسباب غرق بعض الشوارع جراء السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الشرطة بفتح تحقيق حول أسباب غرق بعض الشوارع بالعاصمة وعدة ولايات جراء السيول التي هطلت بغزارة اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه "على إثر الأضرار التي أحدثها تهاطل الأمطار في العاصمة وبعض المدن الأخرى اليوم، أمر رئيس الجمهورية المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) بفتح تحقيق فوري حول أسباب ارتفاع منسوب المياه بشكل غير طبيعي في بعض الطرق والأنفاق".

وكانت سيول غزيرة قد هطلت اليوم الثلاثاء على عدة ولايات جزائرية من بينها العاصمة، مخلفة أضرار مادية ببعض الشوارع والسيارات.

وتسببت تلك السيول في شلل مروري وغرق في بعض شوارع وأحياء الجزائر العاصمة أهمها منطقة وسط المدينة وأحياء حيدرة وبئر مراد رايس وبن عكنون وجسر قسنطينة ونفق حسيبة بن بوعلي وبئر خادم، وحسين داي، وأغلبها أحياء ذات كثافات سكانية مرتفعة.

وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية بالجزائر من استمرار هطول الأمطار الغزيرة على 22 ولاية حتى مساء اليوم وهي ولايات الجزائر العاصمة وتيبازة، والبليدة، وتيزي وزو، وبومرداس، والبويرة، وبجاية، وجيجل، وسكيكدة، والمسيلة، وبرج بوعريريج، وميلة، وسطيف، وباتنة، وقسنطينة، وقالمة، وأم البواقي، وسوق اهراس، وتبسة، وخنشلة، وعنابة، والطارف.