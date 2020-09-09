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الأمم المتحدة تدعو العالم لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للسودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأشار المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركيه، في حديثه للصحفيين اليوم، إلى تأثر أكثر من 506,000 شخص منذ بدء هطول الأمطار في منتصف يوليو، حيث غمرت المياه أكثر من 500 كيلومتر مربع من الأراضي في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض.


وحذر لاركيه من تدهور الوضع، خلال الأيام المقبلة، حيث من المرجح أن تتسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة في إثيوبيا وأجزاء عديدة من السودان في زيادة مستويات المياه في النيل الأزرق، مما يؤدي إلى المزيد من الفيضانات والدمار.

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