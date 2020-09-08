شكرا لقرائتكم خبر عن سائق يقود شاحنة عكس اتجاه السير بالمدينة.. قرار حاسم من «المرور» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء، عن تحديد هوية قائد شاحنة قام بقيادة شاحنته عكس اتجاه السير، بشارع الهجرة الجشم بالمدينة المنورة. Advertisements وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: إنه سيتم إحالة قائد الشاحنة للهيئة المرورية إثر مخالفته، إثر ظهوره في مقطع فيديو متداول يقود مركبته عكس الاتجاه.

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