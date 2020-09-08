"سالمة يا سودان" حملة قطرية لإغاثة نصف مليون متضرر من فيضانات السودان

وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه تحت شعار "سالمة يا سودان"، أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية القطرية حملة تبرعات للاستجابة العاجلة، بهدف إغاثة متضرري أسوأ فيضانات يشهدها هذا السودان منذ 100 عام.

وتم تحديد قيمة التبرعات في شكل أسهم وسلال إغاثة على النحو الآتي:

سهم إغاثة عاجلة (200 ريال)

سلة غذائية (300 ريال)

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سهم توفير إيواء (500 ريال)

ويذكر أن الحملة تقام بالشراكة مع المؤسسة القطرية للإعلام وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، وتهدف لإغاثة نصف مليون متضرر بسبب فيضانات السودان.

سبق أن أعلنت السلطات السودانية، السبت الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب الفيضانات القياسية التي خلّفت أكثر من 100 قتيل، ودمّرت أو ألحقت أضرارًا بأكثر من 100 ألف منزل.

وفور وقوع الفيضانات، أعلنت قطر عن إرسال مساعدات إغاثية عاجلة إلى السودان للتخفيف من آثار تلك الفيضانات.