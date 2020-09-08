روسيا تعلن استئناف الرحلات الجوية مع مصر

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وأضافت أيضًا أنه يمكن تسيير الرحلات إلى دبي (الإمارات العربية المتحدة) بمعدل رحلتين في الأسبوع، وماليه (جزر المالديف) بمعدل رحلتين في الأسبوع.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة مصر للطيران، استئناف تسيير رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بداية من 17 سبتمبر/ أيلول الجاري وبمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وذلك مع اتخاذ التدابير الصحية اللازمة بسبب تفشي وباء "كوفيد 19".
وأوضحت في بيانها أن "المسافرين على رحلاتها إلى موسكو يجب أن يحصلوا على شهادة طبية مع نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية لفيروس كورونا من أحد المعامل المعتمدة في مصر، صادرة قبل 72 ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول لموسكو.
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