شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعلن تضرر أكثر من 67 ألف منزل ومحل بسبب انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اللبناني انتهاء مرحلة مسح الأضرار التي تعرضت لها المنازل والوحدات السكنية والمحال التجارية في المنطقة الأكثر تضررا جراء انفجار ميناء بيروت البحري، مشيرا إلى أن عملية المسح شملت 67 ألفا و 380 وحدة سكنية ومحلا تجاريا.

وأشار الجيش اللبناني - في بيان مساء اليوم /الثلاثاء/ - إلى أنه من المقرر أن تبدأ مرحلة جديدة من عمليات المسح، بحيث تشمل المناطق الأقل تضررا، داعيا اللبنانيين الذين تضررت منازلهم أو محالهم التجارية ولم يتم الكشف عليها أو مسح أضرارها من قبل اللجان المتخصصة بالقوات المسلحة إلى إخطار الجيش لتتمكن اللجان من إجراء عملية مسح الأضرار.

وكان الانفجار الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، أدى إلى وقوع أضرار بالغة في مباني ومنشآت العاصمة على نحو قررت معه الحكومة اعتبار بيروت مدينة منكوبة.

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