شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعلن مقتل 3 إرهابيين وتدمير 4 مقرات جنوبى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة العراقية مقتل 3 إرهابيين وتدمير 4 مقرات للعصابات الإرهابية جنوبي محافظة كركوك.

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء - أن "قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية المتمثلة باللواء التاسع عشر وكتيبة هندسة ميدان الفرقة ومفارز الجهد الاستخباري والطائرات المسيرة وبإشراف قائد الفرقة اللواء حيدر المطوري تواصل عملياتها الأمنية التي انطلقت هذا اليوم بتفتيش وتطهير المناطق ضمن وادي (ابو شحمة) ناحية الرشاد جنوب غربي محافظة كركوك".

وأضافت أن " نتائج التفتيش أسفرت عن محاصرة أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه وهو ثالث إرهابي تم التخلص منه هذا اليوم وكذلك تدمير وإتلاف 4 مقرات للعصابات الإرهابية كما تم تدمير كدس يحتوي على أكثر من 30 مقذوف حربي من قبل مفارز الجهد الهندسي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة العراقية تعلن مقتل 3 إرهابيين وتدمير 4 مقرات جنوبى كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.