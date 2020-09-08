شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة شخصين فى انفجار استهدف رتلا لدعم التحالف بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر إعلامية قبل قليل، بمقتل منتسب وإصابة آخر فى انفجار استهدف رتلا لدعم التحالف في الديوانية بالعراق، وأفادت وسائل إعلام عراقية، باستهداف رتل مدني ينقل معدات للقوات الأمريكية بالديوانية جنوب العراق.
وبدأت العراق عملية أمنية موسعة لضبط عناصر داعش المتورطين فى تنفيذ العمليات الإرهابية فى عدة مدن عراقية، فى الوقت الذى تستمر فيه أزمة سقوط الصواريخ فى بغداد.
فيما أعلنت خلية الإعلام الأمنى الحكومية فى العراق، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولى، وقالت خلية الإعلام الأمنى الحكومية فى العراق فى بيان صحفى، إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولى مساء أمس.
وأشارت خلية الإعلام الأمنى الحكومية فى العراق إلى أن صاروخاً سقط على مرآب للعجلات فى المطار المدنى، ما أدى إلى تضرر أربع عجلات مدنية، ولفتت إلى أن انطلاق الصواريخ كان مِن منطقة الزيتون فى قضاء أبى غريب غربى العاصمة بغداد.
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