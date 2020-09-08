شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تؤكد مساعدة وزير المالية اللبنانى السابق لحزب الله فى تحقيق أرباح مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الوزير اللبنانى السابق علي حسن خليل سهل لحزب الله تحقيق أرباح مالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن علي حسن خليل استغل منصبه كوزير مالية لمساعدة حزب الله على تجنب العقوبات.

ولفتت وزارة الخزانة الأمريكية إلى على حسن خليل ساهم في إعفاء حزب الله من دفع رسوم على وارادات إلكترونية، لافتة إلى أن "خليل" رفض التوقيع عام 2019 على شيكات مطالبا بحصته. وأوضحت الخزانة الأمريكية أن حزب الله استغل استغل نظام الفساد المستشرى في لبنان لمد نفوذه الخبيث.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن مسئولين لبنانيين اعتمدوا على حزب الله لجني الأرباح الشخصية، متهمة حزب الله بتغطية الفساد في لبنان مقابل النفوذ.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شعار "كلن يعني كلن" تعكس جدية اللبنانيين بمطالب الإصلاح، موضحة أن العقوبات الأمريكية على الوزيرين اللبنانيين تشمل تجميد الأصول والعقارات.