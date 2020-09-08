العراق: مقتل عنصر أمن في تفجير رتل للتحالف الدولي

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الثلاثاء، مقتل عنصر أمن وإصابة اثنين آخرين، في تفجير استهدف رتل إمدادات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، جنوبي البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة لوزارة الدفاع، في بيان، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل، يحمل معدات لإحدى شركات الدعم اللوجستي، التابعة للتحالف الدولي، على الطريق السريع بين الديوانية وبابل جنوبي البلاد".

وأضاف البيان، أن التفجير أسفر عن "مقتل عنصر أمن، وإصابة اثنين آخرين"، فيما لم يذكر تفاصيل عن الخسائر المادية في الرتل.

من جهته، أفاد الملازم أول في شرطة الديوانية نجم الساعدي، للأناضول، أن "عنصر الأمن كان يرافق الرتل ضمن القوة المكلفة بالحماية".

ويعد هذا الهجوم الخامس على إمدادات التحالف خلال أسبوع، إذ استهدف تفجير، الإثنين، رتلا في منطقة التاجي شمالي بغداد، وقبلها بيوم، استهدف تفجير رتلا شمال غربي بغداد، والجمعة، استهدف تفجير رتلا آخر بمحافظة بابل (جنوب)، فيما استهدف تفجير آخر، الخميس، رتلا بين محافظتي ذي قار والمثنى.

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وباتت مثل هذه الهجمات تتكرر منذ يوليو/ تموز الماضي، لتضاف إلى أخرى صاروخية تستهدف سفارة واشنطن، وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين منذ أشهر طويلة.

والخميس الماضي، قال الجيش العراقي، إن قواته ألقت القبض على شخصين مشتبها فيهما بالمسؤولية وراء تفجير استهدف رتل إمدادات التحالف الدولي، بين محافظتي ذي قار والمثنى.

وتتهم الولايات المتحدة كتائب "حزب الله" وفصائل عراقية مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها في المنطقة الخضراء، وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها، إلى جانب قوات التحالف الدولي الأخرى في العراق.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها كتائب "حزب الله" العراقي، قد هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وجاء قرار البرلمان، بعد يومين، من مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.

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