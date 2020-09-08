السودان يتوقع عدم حدوث فيضانات عقب اكتمال سد النهضة

الخرطوم / الخليج 365

قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الثلاثاء، إن بلاده تتوقع عدم حدوث فيضانات عقب اكتمال سد النهضة الإثيوبي.

وأوضح عباس في مؤتمر صحفي، أنه "بعد اكتمال سد النهضة نتوقع ألا تحدث فيضانات أخرى في السودان، لأنه يخزن مليارات مكعبة من مياه النيل الأزرق".

ولم تسفر مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي، عن اتفاق نهائي حول قواعد تشغيل وملء السد، وسط انتقادات متبادلة بين مصر وإثيوبيا، ووقوف السودان عادة في المنتصف.

وحول رؤيته لأسباب الأوضاع ببلاده، أضاف عباس: "السبب الرئيسي لارتفاع منسوب النيل وفيضانه في الخرطوم هو تضييق مجرى النيل من خلال التشييد العمراني على ضفافه".

وأعلن عزم الخرطوم تصميم إنذار مبكر للتحذير من الفيضانات قبل 6 أيام بدلا من 3 حاليا.

وأكد الوزير أن هطل الأمطار بغزارة هو السبب الأساسي في فيضان النيل التاريخي.

وأشار إلى أن "تخزين المياه في خزانين رئيسيين في السودان قلل من حجم الكارثة ولولا ذلك لحدثت كارثة كبرى"‎.

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بدوره، قال الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني أحمد سعيد، في المؤتمر الصحفي ذاته: "لا بد أن تكون هناك تشريعات قانونية تمنع من السكن في مجاري السيول وضفاف الأنهار".

وأضاف: "لا بد من مراجعة التخطيط العمراني بالسودان".

والإثنين، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، وفاة 102 شخص وإصابة 46، وتضرر أكثر من 67 ألف منزل جراء السيول والفيضانات في البلاد منذ بداية الأمطار الخريفية في يونيو/ حزيران الماضي.

وتشهد أحياء الخرطوم على ضفاف النيل ورافديه "الأزرق" و"الأبيض"، فيضانات أدت إلى تدمير أكثر من 5 آلاف منزل، بحسب السلطات.

كما تعاني أحياء العاصمة المتمركزة على ضفاف الأنهر الثلاثة "النيل ورافديه"، فيضانات منذ نحو أسبوعين، لا مثيل لها منذ 100 عام.

والسبت، أعلن مجلس الدفاع والأمن، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية بالسودان من يونيو ويستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.

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