تركيا.. العثور على رخصة حمل سلاح "سورية" بحوزة إرهابي

أنقرة/الخليج 365

عثرت السلطات التركية، على رخصة حمل سلاح صادرة عن النظام السوري، بحوزة الإرهابي "أرجان باياط"، أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي في قضاء ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا، عام 2013.

والثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إلقاء فرق الأمن القبض على الإرهابي المذكور المدرج على قائمة المطلوبين، وتسليمه لشعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن هطاي.

وأفاد مراسل الخليج 365، نقلا عن مصادر أمنية، الثلاثاء، أن رخصة حمل السلاح التي تم العثور عليها بحوز الإرهابي، صادرة عن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة - شعبة المخابرات" التابعة للنظام السوري.

Advertisements

وتتضمن بطاقة الرخصة معلومات حول السلاح المرخص حمله وتنبيها بأن هذه البطاقة شخصية و"سرية" ويمنع استخدامها لغير حاملها، وأنه يتعين على كل من يعثر عليها إعادتها إلى شعبة المخابرات أو أقرب مخفر للشرطة والأمن.

وفي أيلول/سبتمبر 2018، تمكن جهاز الاستخبارات التركي من جلب "يوسف نازيك"، مخطط تفجير "ريحانلي" إلى تركيا، عبر عملية خاصة من مدينة "اللاذقية" السورية.

وخلال الاستجواب، اعترف نازيك بتخطيطه لهجوم "ريحانلي"، الذي راح ضحيته 53 شخصا عام 2013، بناء على تعليمات من مخابرات النظام السوري.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.