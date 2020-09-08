الأمم المتحدة: نتابع عن كثب التطورات شرق المتوسط

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها تتابع عن كثب التطورات شرق المتوسط، مشيرة إلى أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش "أجرى اتصالات مع السلطات التركية واليونانية، وتم تأكيد الحاجة إلى تسوية الخلافات بين البلدين عبر الحوار".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: "نتابع عن كثب الموقف شرقي المتوسط، حيث أجرت الأمم المتحدة اتصالات على مستويات مختلفة مع أطراف عديدة، كما اتصل غوتيريش بالسلطات التركية واليونانية، والتقى مؤخرا وزير الخارجية اليوناني (نيكوس ديندياس)، حيث ناقش معه العديد من القضايا".

ولم يكشف المتحدث طبيعة الاتصالات التي أجراها الأمين العام مع السلطات التركية أو اليونانية، ولا القضايا التي ناقشها خلال اجتماعه في مكتبه بنيويورك الأسبوع الماضي، مع وزير الخارجية اليوناني.

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وأردف: "الأمم المتحدة تظل قلقة للغاية بشأن استمرار التوتر (بين البلدين)، حيث أكدنا الحاجة إلى تسوية الخلافات عبر الحوار".

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط، توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.



فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.

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